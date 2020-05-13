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Среда, 13.05.2020
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Пандемия: в мире зафиксировали более 4,34 миллиона случаев COVID-19

Пандемия: в мире зафиксировали более 4,34 миллиона случаев COVID-19
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 292 893 человека.

По состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели. Об этом сообщает Worldometer.

Отмечается, что 46 342 человека или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии. Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 408 636 человек), Испания (269 520) и РФ (232 243). На четвертом месте – Великобритания (226 463).

Далее идут Италия (221 216), Франция (178 225), Бразилия (178 214), Германия (173 171), Турция (141 475), Иран (110 767) и Китай (82 926).

В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 – 83 425.

Еще 296 746 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 22 тысяч новых случаев заболевания.

В Испании - более 26 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели почти 180 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,3 тыс. новых случаев болезни.

Во Франции снова растет число смертей и новых заражений COVID-19

В России от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 2 116 больных. За сутки там подтвердили 10 899 новых инфицирований.

В Бразилии – более 9 тысяч (за минувшие сутки и утро), в Великобритании – 3,4 тысячи, в Турции – 1,7 тысячи, в Испании – 1,3 тысячи.

В Китае – за минувшие сутки и утро зафиксированы восьмеро новых больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждены 16 023 случая COVID-19, умерли 425 человек, выздоровели 3 373.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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