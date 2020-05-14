Ослабление карантина: что может измениться в Украине с 22 мая

Новости Украины:В Украине переход на второй этап ослабления карантина с 22 мая, возможен, если ситуация с COVID-19 будет двигаться по позитивному сценарию.

В Украине с 22 мая может начаться следующий этап ослабления карантинных ограничений.

Накануне об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. По словам главы государства, второй этап смягчения карантина будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО. Премьер же отметил, что для перехода ко второму этапу необходима положительная динамика заболевания коронавирусом.

"Сейчас мы фактически на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневно количество заболевших примерно на одном уровне, но количество тех, кто выздоровел увеличивается ежедневно и сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел — это 343 человека... К сожалению, оно пока не превышает количества заболевших сегодня, но эта умеренная статистика сегодня результат наших мероприятий... Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений", — рассказал Шмыгаль.

Карантин в Украине: этапы ослабления

Ранее Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, включающий пять этапов.

Первый начался с 11 мая. В этот день стало можно легально посещать парки, скверы, зеленые зоны; заработали многие заведения, однако пока в режиме на вынос.

Второй этап, как уже говорилось, может начаться именно с этого дня. Официально соответствующих решений пока не принималось.

Согласно инфографике от премьера, переход ко второму этапу возможен при таких условиях:

уменьшение случаев коронавируса;

разгрузка медицинской системы;

Это означает, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех тестированных в стране ежедневно уменьшается, количество выздоровевших остановилось либо увеличивается.

Что может измениться с 22 мая

Второй этап предусматривает следующее:

снятие ограничений в бытовом обслуживании населения;

возобновление обучения в выпускных классах, подготовка к проведению ВНО;

открытие заведений общественного питания (на вынос);

работа кинотеатров под открытым небом;

открытие спортивных залов и фитнес-центров, работа отелей;

возобновление спортивных соревнований с участием не более 50 человек, но без зрителей.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.