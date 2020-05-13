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Шмыгаль сообщил, когда откроют детские сады

Шмыгаль сообщил, когда откроют детские сады
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Детские сады в Украине буду открыты после возобновления работы междугородного и пригородного транспорта.

Детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас еще дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество заболевших и возрастет количество выздоровевших", - сказал премьер.

По его словам, это очень важно, дети могут являться бессимптомными больными, а воспитатели в садах также имеют право на защиту от болезни.

Премьер уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт

"Поэтому вопрос детских садов будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, общенациональный карантин в Украине Кабинет министров ввел еще в марте и позже продолжил его до 22 мая.

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Детский сад, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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