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Премьер уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт

Премьер уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и соблюдении эпидемиологической дисциплины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при соблюдении эпидемиологической дисциплины.

Об этом глава правительства сказал во время выступления на внеочередном заседании парламента.

Шмыгаль отметил, что пока ведется работа над разработкой дальнейших шагов над выходом из карантина и перехода к "адаптивной модели".

"22 мая - это дата, до которой продолжается карантин. Он будет продлен, но с постепенным переходом к собственно адаптивной модели, когда мы будем продолжать смягчать, в зависимости от развития ситуации, карантинные меры, но при этом будем передавать все больше полномочий на места органам местного самоуправления для того, чтобы можно было локализовать болезнь в городе, где она возникает", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на сегодня в различных областях Украины ситуация с заболеваемостью COVID-19 различна. "Соответственно, делать локдаун (жесткий карантин - ред.) по всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразным. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - добавил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что эта модель будет предусматривать локализацию заболевания в точках вспышки или в точках его возникновения.

Он добавил, что в связи с этим важным остается вопрос, который поднимают перевозчики относительно пригородных и междугородных перевозок.

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"К сожалению, метро и междугородние или пригородные перевозки способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению болезни и этой эпидемии в стране в целом и делают невозможным локализацию средствами как раз адаптивного карантина. Поэтому, только с третьего этапа, не в втором, мы сможем разрешить вводить при определенных правилах - при соблюдении санитарной гигиенической и эпидемиологической дисциплины и поведения - возобновление работы пригородного транспорта, дальше междугородного транспорта, далее метро", - пояснил Шмыгаль.

"Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет страну назад, к началу карантина, с которым мы боролись с марта и который уже сегодня привел к этому падению в экономике", - сказал глава правительства.

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Транспорт, Карантин, Коронавирус, Пассажирские перевозки, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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