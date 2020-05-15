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Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19

Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19
07:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Замедление вспышки в европейских странах не означает, что пандемия COVID-19 завершается.

Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Об этом сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет УП со ссылкой на The Independent.

По словам доктора Клюге, страны "должны сохранять бдительность", несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели. Доктор Клюге также предупредил, что замедление вспышки в европейских странах не означает, что пандемия подходит к концу, поскольку вирусный центр в Европе сместился в восточные страны - Украину, Беларусь, Казахстан и Россию

Он сказал, что общественное поведение будет играть ключевую роль в "сдерживании распространения вируса", так как многие страны начинают ослаблять свои карантинные ограничения.

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"Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори. Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет", - говорит Клюге.

Как сообщалось, по данным на 14 мая, во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Всего в мире коронавирус зарегистрировали у более 4,4 миллиона человек.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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