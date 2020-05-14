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Число больных COVID-19 в мире выросло почти на 90 тысяч

Число больных COVID-19 в мире выросло почти на 90 тысяч
09:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 297 тыс. 220 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 259, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по Covid-19.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 4 млн 347 тыс. 921 инфицированных Covid-19, рост за сутки составил 85 тыс. 870 случаев заражения.

За последние сутки количество случаев коронавируса в мире увеличилось на 88 тысяч. 

Излечились более 1,5 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 429 тыс. 348 человек, смертность достигла 298 тыс. 174, излечились почти 1 млн 660 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 млн 390 тыс. 734 (84 тыс. 133 скончавшихся), Великобритании - 230 тыс. 985 (33 тыс. 264), Испании - 228 тыс. 691 (27 тыс. 104), Италии - 222 тыс. 104 (31 тыс. 106), Бразилии - 190 тыс. 137 (13 тыс. 240), Франции - 178 тыс. 184 (27 тыс. 077), Германии - 174 тыс. 098 (7 тыс. 861), Турции - 143 тыс. 114 (3 тыс. 952), Иране - 112 тыс. 725 (6 тыс. 783).

Пандемия: в мире от COVID-19 умерло почти 300 тысяч человек

По данным Worldometer, уровень смертности на 1 млн населения в США достиг 257 человек, Испании - 580, Великобритании - 489, Италии - 514, Бразилии - 62, Франции - 415, Германии - 94, Турции - 47, Иране - 81.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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