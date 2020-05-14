ООН: Пандемия может привести к кризису психического здоровья в мире

Новости Украины:Генсек ООН призвал правительства не допустить роста психологических проблем у населения из-за коронавируса.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства и органы здравоохранения стран оказать психологическую помощь тем, кому она необходима, в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг Associated Press.

Генсек ООН в ходе видеообращения заявил, что "спустя десятилетия пренебрежения и недостаточного инвестирования в службы охраны душевного здоровья пандемия COVID-19 в настоящее время бьет по семьям и общественности дополнительным психологическим стрессом".

По словам Гутерриша, "боль от потери любимых, потрясения из-за потери работы, изоляция и ограничение передвижений, сложная ситуация в семье, неопределенность и страх перед будущим" являются причинами роста стресса у людей.

Он отметил, что больше всего психологическая помощь сейчас нужна медикам, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом, пожилым людям, подросткам, а также тем, у кого и до пандемии коронавируса были расстройства душевного порядка.

"Службы охраны психологического здоровья сейчас являются неотъемлемой частью ответных мер правительств стран на COVID-19. Их необходимо расширить и профинансировать", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что "кризис серьезно повлиял на психическое здоровье и благополучие целых обществ и это является приоритетной задачей, которую необходимо срочно решить".