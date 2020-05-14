Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19
В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая

ООН: Пандемия может привести к кризису психического здоровья в мире

ООН: Пандемия может привести к кризису психического здоровья в мире
13:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Генсек ООН призвал правительства не допустить роста психологических проблем у населения из-за коронавируса.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства и органы здравоохранения стран оказать психологическую помощь тем, кому она необходима, в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг Associated Press.

Генсек ООН в ходе видеообращения заявил, что "спустя десятилетия пренебрежения и недостаточного инвестирования в службы охраны душевного здоровья пандемия COVID-19 в настоящее время бьет по семьям и общественности дополнительным психологическим стрессом".

По словам Гутерриша, "боль от потери любимых, потрясения из-за потери работы, изоляция и ограничение передвижений, сложная ситуация в семье, неопределенность и страх перед будущим" являются причинами роста стресса у людей.

Пандемия COVID-19: В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод

Он отметил, что больше всего психологическая помощь сейчас нужна медикам, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом, пожилым людям, подросткам, а также тем, у кого и до пандемии коронавируса были расстройства душевного порядка.

"Службы охраны психологического здоровья сейчас являются неотъемлемой частью ответных мер правительств стран на COVID-19. Их необходимо расширить и профинансировать", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что "кризис серьезно повлиял на психическое здоровье и благополучие целых обществ и это является приоритетной задачей, которую необходимо срочно решить".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Пандемия, Коронавирус, Антониу Гутерриш, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
04 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
05 Ослабление карантина: что может измениться в Украине с 22 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
Дочь обладателя &quot;Оскара&quot; заразилась COVID-19
Дочь обладателя "Оскара" заразилась COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь