Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие

Новости мира:Коронавирус SARS-CoV-2 после попадания в организм человека атакует не только легкие, но и другие органы.

По данным исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе, коронавирус, попав в организм человека, атакует не только легкие, но и другие органы.

Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19.

Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови.

Таким образом, специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом, подчеркнул руководящий исследованием профессор Тобиас Хубер.

По мнению ученых, наличие вируса в нескольких органах может объяснить широкий спектр симптомов, появляющихся при инфицировании. В частности, результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19, считают исследователи.

В свете полученных данных эксперты рекомендуют проводить анализ мочи в самом начале болезни.

UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками намерена провести дальнейшие исследования с целью выяснить, могут ли изменения этой биологической жидкости считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.