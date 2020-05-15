Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19
Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19
Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие

Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
08:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Коронавирус SARS-CoV-2 после попадания в организм человека атакует не только легкие, но и другие органы.

По данным исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе, коронавирус, попав в организм человека, атакует не только легкие, но и другие органы.

Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19.

Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови.

Таким образом, специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом, подчеркнул руководящий исследованием профессор Тобиас Хубер.

Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19

По мнению ученых, наличие вируса в нескольких органах может объяснить широкий спектр симптомов, появляющихся при инфицировании. В частности, результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19, считают исследователи.

В свете полученных данных эксперты рекомендуют проводить анализ мочи в самом начале болезни.

UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками намерена провести дальнейшие исследования с целью выяснить, могут ли изменения этой биологической жидкости считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
03 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
04 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
05 Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
В Украине могут запретить суррогатное материнство
В Украине могут запретить суррогатное материнство
Рецепт дня: банановый смузи &quot;Полезный завтрак&quot;
Рецепт дня: банановый смузи "Полезный завтрак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь