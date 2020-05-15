В Украине за сутки протестировали на COVID-19 рекордное количество людей

Новости Украины:В Украине за сутки сделали рекордное количество тестов на коронавирус методом ПЦР.

За прошедшие сутки в Украине сделали почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, самое большое количество с начала эпидемии в стране. Об этом во время брифинга в пятницу заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки сделано 8 996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в разрезе регионов за прошедшие сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Черновицкой области - 84, Волынской - 47 и в Киеве - 56.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых больных коронавирусной болезнью, из них 48 детей и 142 медики.