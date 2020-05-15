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Денисова посетила отель, в котором находятся новорожденные от суррогатных матере

Денисова посетила отель, в котором находятся новорожденные от суррогатных матере
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Людмила Денисова проверила условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в столичном отеле "Венеция".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в столичную гостиницу "Венеция", где находятся 46 младенцев, рожденных методом суррогатного материнства, и проверяет их условия пребывания там. Об этом Денисова сообщила в Telegram.

"Сейчас нахожусь в гостинице "Венеция". Проверяю условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в гостинице "Венеция", - написала она и выложила соответствующие фото.

Как сообщалось, в столичной гостинице из-за карантина находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в милицию с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

В Украине могут запретить суррогатное материнство

Министерство социальной политики Украины отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

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Суррогатное материнство, Людмила Денисова, Гостиница Венеция.
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