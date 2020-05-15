Макрофинансовая помощь ЕС: Шмыгаль провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в пятницу провели переговоры, во время которых поднималась тема макрофинансовой помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в пятницу провели переговоры, во время которых в частности поднималась тема макрофинансовой помощи для Украины.

"Сверил записи с Валдисом Домбровскисом, вице-президентом Европейской комиссии. Украина твердо стоит на пути реформ, несмотря на пандемию COVID-19. Благодарим ЕС за значимую поддержку. Вместе легче преодолевать трудности", — написал украинский премьер о переговорах в своём Twitter.

Также деталями разговора поделился и сам Домбровскис.

"Поговорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о последних событиях и влиянии COVID-19 на экономику Европы и Украины, а также о макрофинансовой помощи. Приветствуем голосование Верховной Рады по банковскому законодательству, которое поможет разблокировать очередной транш МВФ", — написал он в соцсети.

Как сообщалось, ранее комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с Киевом.