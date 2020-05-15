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МОН: правительство примет решение о дате открытия детсадов 20 мая

МОН: правительство примет решение о дате открытия детсадов 20 мая
16:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине Кабмин 20 мая примет решение о дате запуска в работу садиков.

Кабинет министров Украины в среду, 20 мая примет рамочное решение о дате открытия дошкольных учебных заведений. Однако работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", — сказала Мандзий.

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По ее словам, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Решение правительства по датам, поэтапности (открытие — ред.) будет уже в среду точно... Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице, это самое важное... Ситуация по Украине разная. Общее, рамочное решение правительства о возможной дате будет в среду, но необходимый подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", — рассказала Мандзий.

Как сообщалось, комитет ВР 20 мая рассмотрит вопрос о потенциальном открытии учебных заведений.

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Украина, МОН, Детсад, Карантин.
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