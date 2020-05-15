Госстатистики: ВВП Украины в 1 квартале 2020 года упал на 1,5%

Новости Бизнеса:ВВП 1 квартале текущего года, по оперативной оценке, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился на 1,5%.

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) I квартале 2020 года, по оперативной оценке, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился на 1,5%.

Об этом сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Реальный ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 года уменьшился на 1,5%", - сообщили в Госстате.

Добавим, на фоне пандемии и введенных в Украине ограничений в связи с этим Минэкономики оценило сокращение ВВП страны в первом квартале 2020 года на уровне 1,2%, что несколько выше, чем прогнозировалось ранее.