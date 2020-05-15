В Нацбанке перешли на электронные лицензии на перевод средств в гривне

Новости Бизнеса:В НБУ отметили, что ранее полученные "бумажные" лицензии остаются действующими и не требуют замены.

Национальный банк Украины (НБУ) вводит электронный реестр лицензий вместо бумажной формы на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, соответствующие изменения закреплены в постановлении правления регулятора от 8 мая, которое вступает в силу с 16 мая текущего года.

Согласно сообщению, таким образом, лицензия на перевод средств становится электронной, а внесение соответствующей учетной записи в данный реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств.

Кроме того, в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдачи ее дубликата.

При этом заявитель при необходимости в любое время сможет получить выписку из реестра в бумажной форме.

"Ранее полученные "бумажные" лицензии остаются действующими, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается. Сведения о существующих участниках рынка автоматически включены в реестр", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что при необходимости участники рынка платежных услуг всегда могут бесплатно получить соответствующую выписку из нового электронного реестра.

Также сообщается, что этими нововведениями снижена документальная нагрузка на участников рынка, в частности, в ряде случаев в случае изменений небанковское учреждение больше не должно подавать в Нацбанк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины увеличил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, до 400 тысяч гривень (в эквиваленте) со 150 тысяч гривень.