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Буславец о дефиците денег в энергетической отрасли: Ситуация очень сложная

Буславец о дефиците денег в энергетической отрасли: Ситуация очень сложная
15:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова".

"Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит денег более 50 млрд, из которых 16 млрд только на угольную отрасль", - сказала она.

По ее словам, ситуация очень сложная.

"Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем", — заявила она.

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При этом Буславец уточнила, что сумма в 50 млрд — это дефицит денег 2020 года, без учета предыдущих задолженностей.

"А непогашенные долги еще старой модели — это 28 млрд, которые были накоплены еще за прошлые периоды", — подчеркнула руководитель Минэнерго.

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Электроэнергия, Кабмин, Минэкоэнерго, Ольга Буславец.
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