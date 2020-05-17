COVID-19 не помеха: Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле - посол

Новости Бизнеса:Украина несмотря на коронавирус подолжает переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Мировая пандемия коронавируса не остановила переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом говорится в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

"Переговоры по Соглашению о ЗСТ также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу "растите вместе", - сказал Сибига.

Он указал на то, что обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, несмотря на пандемию COVID-19, адаптируясь к новым карантинным реалиям.

"Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 миллиардов долларов.

"Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такую динамику. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами. Сейчас они работают беспрепятственно", - подчеркнул посол Украины в Турции.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Турции состоялись консультации по вопросам экономического сотрудничества с Украиной.