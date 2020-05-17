Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину спецрейсами из США, Финляндии и Кипра вернулись более 180 украинцев
В Украину спецрейсами из США, Финляндии и Кипра вернулись более 180 украинцев
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая

COVID-19 не помеха: Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле - посол

COVID-19 не помеха: Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле - посол
11:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Телеграф

Новости Бизнеса:Украина несмотря на коронавирус подолжает переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Мировая пандемия коронавируса не остановила переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом говорится в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

"Переговоры по Соглашению о ЗСТ также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу "растите вместе", - сказал Сибига.

Эксперт: проигрыш РФ в нефтяной войне – это политическое поражение Путина

Он указал на то, что обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, несмотря на пандемию COVID-19, адаптируясь к новым карантинным реалиям.

"Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 миллиардов долларов. 

"Коронавирусные" надбавки медикам: Степанов объяснил, когда больницам перечислят средства

"Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такую динамику. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами. Сейчас они работают беспрепятственно", - подчеркнул посол Украины в Турции.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Турции состоялись консультации по вопросам экономического сотрудничества с Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Турция, Анкара, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь