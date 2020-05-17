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Смолий планирует оставаться главой Нацбанка до конца своей каденции

Смолий планирует оставаться главой Нацбанка до конца своей каденции
12:21 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: twitter

Новости Бизнеса:Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года.

Об этом он сообщил в интервью ВВС.

Смолий напомнил, что глава Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. Срок каденции по закону предусматривает 7 лет.

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Также он отметил, что есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изменен глава НБУ.

Однако Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции.

"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - подытожил Смолий.

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НБУ, Украина, Нацбанк.
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