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Эпидемия в ВСУ: сколько в Украине военных болеют COVID-19

Эпидемия в ВСУ: сколько в Украине военных болеют COVID-19
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В ВСУ дали отчет о количестве зараженных на коронавирус среди военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 17 мая зафиксирован еще один новый случай заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от Covid-19 уже 76 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 17 мая в Вооруженных силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезнью Covid-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 76 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19.

ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19

Работник ВСУ в Хмельницкой области, который лечится дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 206 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 39 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели.

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Украина, ВСУ, Заражение, Коронавирус.
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