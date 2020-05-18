Производство сельхозпродукции: капинвестиции в этом году сократятся минимум на 5%

Новости Бизнеса:В Украине общие объемы капитальных инвестиций в производство продукции сельского хозяйства в 2020 году уменьшатся, как минимум, на 5%.

Об этом проинформировал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук, сообщила пресс-служба ИАЭ.

"По прогнозным оценкам научных сотрудников Института аграрной экономики, при существующих обстоятельствах инвестиционной деятельности в 2020 году общие объемы капитальных инвестиций в производство продукции сельского хозяйства в ценах 2019 года составят около 51 млрд грн или 2,0 млрд долл. Это на 5% меньше показателя 2019 года и на 17-20% меньше результатов 2017 и 2018 годов", - отметил Захарчук.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации и при условии синергии имеющихся и новых негативных факторов, в частности: ухудшения финансового положения предприятий, уменьшения реализации инвестиционных проектов в агропромышленное производство, а также мирового экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19 - можно ожидать снижения объема инвестиций дополнительно еще на 15-20% - до 1,6-1,7 млн долл.

Новым негативным фактором может стать внедрение оборота земель сельхозназначения, который должен начать действовать в Украине с 1 июля 2021 года. Ведь сельскохозяйственные товаропроизводители уже сегодня заботятся об обеспечении своей деятельности земельными ресурсами в размере не более 100 га на человека. А для создания фермерского хозяйства из трех человек необходимо изыскать средства на 300 га. При минимальной стоимости в 1000 долл. за 1 га эти средства будут составлять не менее 300 тыс. долл. Поэтому часть средств, которые могли бы в этом году направляться в инвестирование аграрной отрасли, могут быть заморожены, пояснил эксперт.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, объем прямых иностранных инвестиций в сельском хозяйстве Украины в 2020 году останется на уровне прошлого года и составит около 560 млн долларов.

Отмечается, что приоритетным направлением инвестирования в сельском хозяйстве Украины в 2020 году будет оставаться растениеводство как более прибыльная и экспортоориентированная отрасль, продукция которой является конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

Ученые считают, что наибольшую инвестиционную привлекательность в растениеводстве будет иметь производство ягод, подсолнечника, винограда, рапса и проса, в животноводстве - производство молока, мяса птицы и свинины.

"Прогнозируемый объем капитальных инвестиций в 2020 году будет сдерживать расширение воссоздания капитала сельского хозяйства, необходимого для обеспечения продовольственной безопасности государства и расширения его экспортного потенциала", - подытожил Захарчук.

Как сообщал Укринформ, если начиная с 2016 года общие объемы капитальных инвестиций в агропродовольственные секторы экономики Украины увеличивались, то, по данным Госстата, в 2019 году они уменьшились на 2,2%