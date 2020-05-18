Нацбанк предоставил рефинансирование банкам на более чем 667 миллионов

Новости Бизнеса:НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования.

Национальный банк Украины 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

"Национальный банк Украины сообщает, что 15.05.2020 произошел количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 6 банков на общую сумму 667,3 млн грн по процентной ставке в размере 8,00 % годовых", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные НБУ, банки получили рефинансирование на срок до 84 дней.

Как сообщалось, на тендере, который состоялся 8 мая, банки привлекли рефинансирование сроком от одного до пяти лет на общую сумму 2,4 млрд грн.

Рефинансирование (refinancing) – это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. Основной целью рефинансирования является регулирование ликвидности банков на выполнение Национальным банком функции кредитора последней инстанции.