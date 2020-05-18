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Льготы для электротранспорта: в Раде зарегистрировали законопроекты

Льготы для электротранспорта: в Раде зарегистрировали законопроекты
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В ВР Украины зарегистрировали проекты законов с целью стимулирования развития отрасли электрического транспорта.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, законопроекты №3476 и №3477 18 мая 2020 года направлены на рассмотрение в комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№3476) предлагает продлить до 2025 года льготы, освобождающие от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции: по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями и по ввозу и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Документ также предлагает временно предусмотреть право налогоплательщика включить в налоговую скидку расходы на приобретение легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Кроме того, законопроект временно освобождает от налогообложения прибыль (доход) предприятий: электротехнической промышленности, полученный от реализации электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими); автомобильной промышленности, полученный от реализации транспортных средств собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

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Также документ предусматривает временное освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающие право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине» (№3477) предлагает до 1 января 2029 года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемых в ряде товарных подкатегорий.

Как сообщалось, изменения в Налоговый кодекс Украины, которые временно, до 31 декабря 2022 года, освобождают от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, были приняты в 2018 году.

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Украина, Транспорт, Льготы.
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