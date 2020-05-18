Премьер: Кабмин рассматривает возможность запуска транспорта

Новости Украины:Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал в понедельник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", - отметил на совещании Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас ситуация в 8 регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, считает глава Минздрава.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.