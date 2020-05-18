Открытые данные для бизнеса: Минцифры представит новый образовательный сериал

Новости Бизнеса:В Украине Министерство цифровой трансформации анонсировало новый сериал для платформы "Дія.Цифровая образование".

Министерство цифровой трансформации анонсировало новый сериал для платформы "Дія.Цифровая образование" — "Открытые данные для бизнеса".

Об этом ведомство сообщает на своем Telegram-канале.

"19 мая Минцифры совместно с USAID/UK aid проектом "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" представляют новый образовательный сериал", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в сериале дадут ответы, в частности, на такие вопросы: что такое открытые данные и какая от них польза для бизнеса; где искать данные и что делать, если не хватает необходимого набора данных; как можно использовать данные для развития бизнеса: риски и бизнес-модели; какие полезные проекты и сервисы на основе открытых данных в Украине.

Как сообщалось, 30 апреля Министерство цифровой трансформации Украины презентовало сериал "Цифровые деньги".