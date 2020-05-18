Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной
ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной
Без игрушек: Минздрав назвал условия работы детсадов на время карантина
Без игрушек: Минздрав назвал условия работы детсадов на время карантина
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
Мама Илона Маска показала фото в футуристическом наряде
Мама Илона Маска показала фото в футуристическом наряде

Открытые данные для бизнеса: Минцифры представит новый образовательный сериал

Открытые данные для бизнеса: Минцифры представит новый образовательный сериал
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине Министерство цифровой трансформации анонсировало новый сериал для платформы "Дія.Цифровая образование".

Министерство цифровой трансформации анонсировало новый сериал для платформы "Дія.Цифровая образование" — "Открытые данные для бизнеса".

Об этом ведомство сообщает на своем Telegram-канале.

"19 мая Минцифры совместно с USAID/UK aid проектом "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" представляют новый образовательный сериал", — говорится в сообщении.

Президент Украины назначил 10 председателей РГА в Киеве

В ведомстве уточнили, что в сериале дадут ответы, в частности, на такие вопросы: что такое открытые данные и какая от них польза для бизнеса; где искать данные и что делать, если не хватает необходимого набора данных; как можно использовать данные для развития бизнеса: риски и бизнес-модели; какие полезные проекты и сервисы на основе открытых данных в Украине.

Как сообщалось, 30 апреля Министерство цифровой трансформации Украины презентовало сериал "Цифровые деньги".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Финансы, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь