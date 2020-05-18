Доступные кредиты: в Украине малому бизнесу уже выдали 276 миллионов

Новости Бизнеса:В Украине, в рамках программы государственного кредитования “5-7-9%” малому бизнесу было выдано кредитов на почти 276 млн грн.

В рамках программы государственного кредитования “5-7-9%” малому бизнесу было выдано кредитов на почти 276 млн грн.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

"С момента старта программы общая сумма выданных кредитов составляет 276 млн грн, это около 450 кредитов", - сказал Романович.

По словам заместителя министра, за время карантина, темпы подачи заявок и выдачи – снизились.

"Заявок со стороны предприятий стало меньше, потому что они, особенно в начале карантина, находились в неопределенности, поэтому сами не очень охотно обращались к банкам за займами. То же самое можно сказать и о банках, ведь и они тоже оказались в ситуации, когда трудно было прогнозировать экономические последствия, как на текущий момент, так и того, что будет через два-три месяца – а именно, какой бизнес пострадает больше, а какой меньше. Поэтому в данном контексте их требования стали более жесткие", - отметил Романович.

Он отметил, что в Раде зарегистрирована инициатива о создании государственных гарантий на портфельной основе, ведь банкам надо больше комфорта, чтобы выдавать кредиты предпринимателям, которые не имеют залогового имущества.

"Мы хотим ввести государственную портфельную гарантию, и поэтому надеемся, что в ближайшее время депутаты поддержат эту инициативу, а это в свою очередь активизирует, как предпринимателей так и банки", - добавил заместитель министра.

Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%".