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В Украине подорожали продукты питания

В Украине подорожали продукты питания
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Больше всего в апреле подорожали фрукты – почти на 13%, а также яйца – на 9,4%.

Цены на продукты питания в Украине в апреле выросли на 2,2% против марта текущего года, но карантинные ограничения несущественно повлияли на рост цен.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на директора Юрия Лупенко.

"Потребительские цены на продукты питания в Украине в апреле 2020 года выросли по сравнению с мартом на 2,2%. В марте рост цен по сравнению с февралем составил 0,4%. Относительно невысокий уровень роста цен показывает, что в период действия карантинных мероприятий, введенных в Украине с 12 марта 2020 года, вполне возможного роста потребительских цен на продукты питания не произошло", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, отсутствие масштабного ажиотажного спроса и существенного подорожания в марте-апреле можно объяснить уменьшением покупательной способности украинцев. Больше всего в апреле выросли цены на фрукты (+12,8%), что можно объяснить сезонным фактором и временным закрытием оптово-розничных продовольственных рынков, а также на яйца (+9,4%), которые до этого постоянно дешевели.

"Однако эти товары не относятся к категории тех, которыми запасаются надолго", – отмечается в сообщении.

В то же время, цены на продукты питания, которыми украинцы запасаются в первую очередь, в апреле выросли значительно меньше. Макаронные изделия подорожали на 1,9%, мясо и мясопродукты – на 0,9%, масло подсолнечное - на 0,3%, а на сливочное масло - не выросли совсем.

Исключением является только сахар. Цены на него выросли на 2,9% в марте и на 4,8% в апреле – но вследствие влияния других факторов, а не карантинных ограничений.

"Вместе с тем, рост цен на продукты питания в апреле стал крупнейшим с июня 2017 года. А по сравнению с апрелем 2019 года потребительские цены на продукты питания увеличились на 2,5%", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабинета министров от 22 апреля о государственном регулировании цен на социальные продукты питания и товары противоэпидемического назначения. В перечень социально значимых пищевых продуктов вошли гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

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Мясо, Цены, Продукты питания, Овощи, Яйца.
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