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В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать

В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.

Правительство с понедельника, 18 мая, вводит на период действия карантина государственное регулирование цен на товары, имеющие социальное значение, и на товары противоэпидемического назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Кабинет Министров Украины принял постановление от 22.04.2020 №341"О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения", которым временно вводится государственное регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения", - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 3 постановления, оно вступает в силу через десять дней со дня его опубликования и действует до окончания карантина, установленного постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211.

Постановление было опубликовано 8 мая 2020 года в газете "Урядовий кур’єр", а следовательно, 18 мая оно вступает в силу, пояснили в ведомстве.

Госпродпотребслужба сообщила, что постановлением утверждены исчерпывающие перечни социально значимых товаров и товаров противоэпидемического назначения, изменение цен на которые подлежит декларированию.

По информации пресс-службы, с момента вступления в силу этого документа продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более.

Как в Украине изменились цены на продукты

В случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, - применение розничной цены возможно не ранее, чем через три дня, без учета дня декларирования.

Если цены повышают на 10-15%, применение цены возможно не ранее, чем через 14 дней после предварительного декларирования цены.

При необходимости повышения цен на 15% и более новые цены можно применять как минимум после 30 дней с последнего декларирования.

Как сообщалось, с 15 апреля на период чрезвычайной ситуации в Украине правительство ввело государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

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Цены, Продукты, Кабмин, Госрегулирование цен.
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