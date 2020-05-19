ВР приняла законопроект, разрешающий "Укрпоште" предоставлять финуслуги

Новости Бизнеса:За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи" (2788-д), разрешающий национальному оператору почтовой связи "Укрпошта" предоставлять финансовые услуги.

За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является повышение уровня доступности финансовых услуг; обеспечение права граждан и субъектов хозяйствования на получение финансовых услуг на всей территории страны; привлечение средств в экономику страны; создание условий для развития безналичных расчетов; оптимизация деятельности национального оператора почтовой связи.

В частности, проектом закона вводится система почтовых счетов, вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта" (открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц).

Как сообщалось, по прогнозу генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского, принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи", который дает национальному оператору почтовой связи "Укрпошта" право предоставлять финансовые услуги, может экономить государственному бюджету 2 млрд грн ежегодно.

Национальный банк Украины выступает против принятия законопроектов, позволяющих национальному оператору почтовой связи "Укрпошта" предоставлять финансовые услуги.