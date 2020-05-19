"Бесплантая" перевозка льготников: Укрзализныця не получила более 500 миллионов

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" не получила от местных органов власти более пол миллиарда гривень компенсаций за перевозку граждан льготных категорий.

АО "Укрзализныця" за 2019 год и январь-март 2020 года не получила от местных органов власти более пол миллиарда гривень компенсаций за перевозку граждан льготных категорий.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"За 2019 год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривень компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения", - говорится в сообщении.

В частности, за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг — 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года было компенсировано — 14,6 млн грн (12,8%), долг — 99,1 млн грн.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, который вообще не погасил 59 млн грн задолженности, Львовская область, долг которой составляет 61,4 млн грн с 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг, и Харьковская область — долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения. "Призываю органы местной власти принять соответствующие решения для погашения задолженности по перевозке льготных пассажиров для восстановления в полном объеме пригородных железнодорожных перевозок", — отметил он.

В компании напоминают, что согласно ст. 9 Закона Украины "О железнодорожном транспорте" убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов.

Как сообщалось , Укрзализныця в 2019 году перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн.