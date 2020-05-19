В Украине на более чем 2 раза сократился экспорт сахара

Новости Бизнеса:"Укрцукор" снизил прогноз по экспорту сахара в текущем сезоне до 120 тысяч тонн с 300 тысяч тонн.

Украина в апреле текущего года сократила экспорт сахара в более чем 2 раза – до 9,1 тысячи тонн против 19,6 тысячи тонн в марте.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укрцукор".

Отмечается, что в марте наблюдалось оживление на Лондонской бирже, в результате которого спрос на украинский сахар вырос и производители смогли поставить на внешние рынки около 20 тысяч тонн сахара. В частности, в Ливию (7 тысяч тонн), Турцию (4,8 тысячи тонн), Палестину (3,7 тысячи тонн).

"Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей, поэтому за апрель мы снова вернулись к привычным объемам за месяц - 9,1 тысячи тонн", – приводятся в сообщении слова аналитика Назара Михайловина.

В апреле география поставок почти не изменилась: Турция закупила у Украины 5,7 тысячи тонн сахара, Ливия – 0,8 тысячи тонн, Молдова и Румыния – по 0,6 тысячи тонн.

Всего за восемь месяцев текущего маркетингового года (сентябрь 2019 - август 2020) украинские производители экспортировали 76,4 тысячи тонн сахара, что почти в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это достаточно прогнозируемый показатель, поскольку большинство украинских рынков занял российский сахар. Внутреннее перепроизводство и удобная логистика в страны Средней Азии делают его более выгодным", - отмечает Михайлин.

В целом, эксперты ассоциации снизили прогноз по экспорту сахара в текущем году более чем в два раза.

"Учитывая все эти факторы, мы ожидаем 120 тысяч тонн экспортируемого сахара по результатам 2019/2020 МГ, хотя на начало года экспортный потенциал оценивался в 300 тысяч тонн", - подытожил аналитик.

Как сообщалось, в 2018/2019 маркетинговом году украинские производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму 144,3 миллиона тонн.