Майские пенсии: ПФУ направил на выплаты еще 1,6 млрд

Новости Бизнеса:Украинский ПФУ направил на выплату пенсий мая еще 1,6 миллиарда гривень.

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий мая еще 1,6 миллиарда гривень.

Об этом информируют на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"19 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ПФУ, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,7 миллиарда гривень.

В ведомстве напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.