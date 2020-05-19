Майские пенсии: ПФУ направил на выплаты еще 1,6 млрд

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий мая еще 1,6 миллиарда гривень.
Об этом информируют на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
"19 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ПФУ, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,7 миллиарда гривень.
В ведомстве напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.