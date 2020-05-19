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Доступные кредиты: В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки

Доступные кредиты: В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки
15:11 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине за 100 дней реализации госпрограммы "Кредиты 5-7-9%" 9 банков-партнеров выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

За 100 дней реализации госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" 9 банков-партнеров выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"Наиболее подготовленными к такой государственной программе малого и среднего бизнеса оказались аграрии. 57% выданных банками-участниками программы кредитов были именно для предприятий отрасли сельского хозяйства.

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Также среди активных заемщиков есть представители из сферы торговли и производства - 17%. На третьем месте - промышленники. 6% кредитов были выданы для предпринимателей, занимающихся промышленной переработкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональном разрезе наиболее действенной программа оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). На втором месте - Полтавская область (7%).

При этом, по состоянию на 15 мая 1241 заявка бизнеса была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа - необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

"На днях Фонд развития предпринимательства планирует подписать договоры о сотрудничестве практически со всеми банками, которые были согласованы Советом Фонда развития предпринимательства. 

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После этого программа будет внедряться через 17 уполномоченных банков, которые являются лидерами в кредитовании МСБ на банковском рынке Украины", - добавили в Минфине. 

Сейчас программой "Доступные кредиты 5-7-9%" могут воспользоваться клиенты Укргазбанка, Ощадбанка, Приватбанка, Укрэксимбанка, Банка "Львов", Банка "ПУМБ", Банка "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк "Восток" и Кредо Банк.

Отметим, что правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также расширило инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках программы.

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Украина, Банк, Кредит, Минфин.
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