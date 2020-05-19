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НБУ выпустит сувенирную банкноту из серебра: фото

НБУ выпустит сувенирную банкноту из серебра: фото
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:НБУ 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра по дизайну бумажной номиналом 1 тыс. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, воссоздающую дизайн банкноты гривни номиналом 1 тыс. грн образца 2019 года, сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

Как уточнили в НБУ, сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте – не менее 124,4 г размером 133 х 66 х 1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноты украшены голограммой.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Согласно сообщению, реализация банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на универсальной торговой бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов Нацбанк сообщит дополнительно.

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Регулятор отметил, что нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции.

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НБУ, Нацбанк, Монета, Сувенирная банкнота.
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