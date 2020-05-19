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Свежий курс валют: доллар падает пятый день подряд

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Свежий курс валют: доллар падает пятый день подряд
08:48 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу растет к доллару - до 26,57 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 19 мая:

USD — 26,571 грн за 1 доллар;

EUR — 28,791 грн за 1 евро;

PLN — 6,3132 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6475 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,9126 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8704 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,4923 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,3303 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,366 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7353 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, доллар упал до минимума за последние два месяца. В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

Напомним, 18 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 мая справочный курс на уровне 26,57 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 мая (26,64 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,60 - 15 мая), продажи - 26,79 (26,87 - 15 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 15 мая), продажи 3,67 (3,66 - 15 мая) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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