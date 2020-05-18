Свежий курс валют: доллар и евро подешевели после выходных

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 мая, курс доллара на уровне 26,63 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 26,6380 гривен за 1 доллар (-0,0412 грн). При этом курс доллара на 15 мая составляет 26,6792 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 18 мая:

USD — 26,638 грн за 1 доллар;

EUR — 28,7677 грн за 1 евро;

PLN — 6,3028 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6143 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,8824 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8505 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,492 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,3891 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,3631 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7476 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,82 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 мая справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 мая (26,68 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,00 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,66 - 14 мая), продажи - 26,87 (26,93 - 14 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,54 (28,65 - 14 мая), продажи - 29,00 (29,09 - 14 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 14 мая), продажи 3,66 (3,67 - 14 мая) грн за 10 рублей.