В Украине дешевеет валюта: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 мая, курс доллара на уровне 26,67 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 15 мая:

USD — 26,6792 грн за 1 доллар;

EUR — 28,7869 грн за 1 евро;

PLN — 6,3055 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,5957 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0007 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8306 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,4886 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,5353 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,39 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7564 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 14 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 28,86 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 мая справочный курс на уровне 26,68 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 мая (26,69 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 14 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,93 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 13 мая), продажи - 26,93 (26,94 - 13 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 13 мая), продажи 3,67 (3,68 - 13 мая) грн за 10 рублей.