В Украине дешевеет валюта: сколько стоит евро и доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 15 мая:
USD — 26,6792 грн за 1 доллар;
EUR — 28,7869 грн за 1 евро;
PLN — 6,3055 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,5957 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0007 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8306 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,4886 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,5353 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,39 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,7564 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 14 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 28,86 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 мая справочный курс на уровне 26,68 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 мая (26,69 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 14 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,93 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 13 мая), продажи - 26,93 (26,94 - 13 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 13 мая), продажи 3,67 (3,68 - 13 мая) грн за 10 рублей.