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Свежий курс валют: доллар и евро потеряли в цене

Свежий курс валют: доллар и евро потеряли в цене
08:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 14 мая, курс доллара на уровне 26,68 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 26,6897 гривен за 1 доллар (-0,1050 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 26,7947 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 14 мая:

USD — 26,6897 грн за 1 доллар;

EUR — 29,0291 грн за 1 евро;

PLN — 6,3595 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6446 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,9384 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8268 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,4849 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,8897 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,5663 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7647 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 мая справочный курс на уровне 26,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 12 мая (26,80 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 13 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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