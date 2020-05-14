Свежий курс валют: доллар и евро потеряли в цене

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 26,6897 гривен за 1 доллар (-0,1050 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 26,7947 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 14 мая:
USD — 26,6897 грн за 1 доллар;
EUR — 29,0291 грн за 1 евро;
PLN — 6,3595 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,6446 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,9384 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8268 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,4849 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,8897 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,5663 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7647 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 13 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,95 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 мая справочный курс на уровне 26,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 12 мая (26,80 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 13 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.