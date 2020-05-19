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Минфин Украины привлек на аукционах ОВГЗ более 11,4 млрд

Минфин Украины привлек на аукционах ОВГЗ более 11,4 млрд
18:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Бизнеса:Украинский Минфин на первичных аукционах ОВГЗ понизил ставку отсечения по трехмесячным гривневым бумагам.

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку отсечения по трехмесячным гривневым бумагам с 11,3% до 10,5% и по шестимесячным – с 11,3% до 11% годовых, а по семимесячным долларовым – с 3,5% до 3,4% годовых.

Помимо того, Минфин после длительного перерыва предложил чуть более длинные девяти- и 12-месячные гривневые ОВГЗ, по которым благодаря значительному спросу также установил ставки отсечения на уровне 11% и 10,97% годовых соответственно.

Согласно сообщению ведомства, в целом спрос на четырех аукционах по продаже гривневых бумаг составил 18,3 млрд грн по сравнению с 20,2 млрд грн неделей ранее, однако из-за снижения ставок объем продаж упал до 11,4 млрд грн с 19,4 млрд грн в предыдущий вторник.

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Больше всего заявок – 11 из 21 на общую сумму 3,21 млрд грн – Минфин отклонил на покупку самих коротких трехмесячных бумаг. На остальных аукционах продавец отказался от заявок на сумму 0,9-1 млрд грн на каждом, ставки в которых превышали 11% годовых.

В результате ему удалось продать больше всего девятимесячных бумаг и 12 месячных бумаг – соответственно почти на 6 млрд грн и 3,4 млрд грн, тогда как более "коротких" было продано, примерно, по 1 млрд грн. Благодаря готовности отдельных покупателей приобретать шестимесячные ОВГЗ с доходностью 10,49%, средневзвешенная ставка по ним оказалась еще ниже ставки отсечения – 10,78%.

Что касается долларовых бумаг, то если на предыдущем аукционе в конце апреля Минфин привлек $164,3 млн на шесть и восемь месяцев соответственно под 3,3% и 3,5% годовых, то на этом $368,8 млн на семь месяцев под 3,4%. Продавец отказался удовлетворить четыре небольшие заявки из 37 на общую сумму $3,2 млн по ставкам до 4%.

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Украина, Минфин, Финансы.
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