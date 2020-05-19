"Теплые кредиты": украинцы получили выплат на более чем 200 миллионов

Новости Бизнеса:За прошлую неделю банки выдали 80 миллионов гривень "теплых кредитов".

В этом году украинцы получили в банках 210,7 миллиона гривень "теплых кредитов", сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Согласно сообщению, с апреля, когда заработала программа, ее участниками стали 32,18 тысячи семей.

Также сообщается, что только за прошлую неделю банки выдали 80 миллионов гривень "теплых кредитов".

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.