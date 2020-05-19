Шмыгаль: Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам

Новости Бизнеса:В Украине под председательством Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба.

Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба. Среди прочего поднимался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить - "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал Премьер-министр.

Также Шмыгаль заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии исполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость неисполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили, что надо соблюдать утвержденный прогнозный баланс.

Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.

"Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов", - отмечает Правительственный портал.

На заседании присутствовали в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, и.о. генерального директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, заместители министров, народные депутаты Украины, руководители ГП "Энергорынок", НЭК "Укрэнерго", ЗАО "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Оператор рынка", НАЭК "Энергоатом", ООО ДТЭК, ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Донбассэнерго".

Как сообщалось, первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. На заседании был представлен новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год.

В штаб вошли более 30 представителей заинтересованных ЦОИВ, энергогенерирующих компаний, угольной отрасли, профсоюзов, народные депутаты.