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Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров

Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров
02:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Вскоре правительство утвердит изменения в распределение 4 млрд грн на поддержку фермеров.

В ближайшее время Правительство утвердит изменения в порядок использования средств в размере 4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете для поддержки развития фермерских хозяйств.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями аграрной отрасли, сообщает УНН со ссылкой на Кабмин.

"Особенно для микро и малого бизнеса, тех людей, которые работают непосредственно на земле. Эти 4 млрд разбиваются на ряд программ, непосредственно на поддержку, на возмещение процентов по кредитам. Также Правительство 22 апреля внесло изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для поддержки развития фермерских хозяйств. В ближайшее время этот важный документ будет подписан", - сообщил премьер.

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Также Шмыгаль акцентировал внимание на проблемах засухи в Одесской области. В частности, обсудили механизмы страховой поддержки фермерских урожаев.

"Мы хотим слышать малых фермеров и понимать, в чем они нуждаются в первую очередь", - подытожил Денис Шмыгаль.

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Все по теме:

АПК, Госбюджет, Кабмин, Фермеры, Денис Шмыгаль.
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