Шмыгаль: Авиасообщение возобновится вероятно в июне

Новости Украины:Премьер говорит, что авиасообщение, в том числе международное, возобновится вероятно в июне месяце.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения, в том числе международного, в июне месяце.

"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Премьер отметил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.

Кроме того, премьер отметил, что междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.