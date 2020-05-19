В Киеве с 19 мая запустят дополнительные автобусные спецрейсы: список

Со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.
"По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта", - сказал он.
По его словам, транспорт будет двигаться по маршрутам:
В КГГА объяснили, что организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.
Как известно, проезд в общественном транспорте Киева и в дальнейшем осуществляется при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.