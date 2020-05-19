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В Киеве с 19 мая запустят дополнительные автобусные спецрейсы: список

В Киеве с 19 мая запустят дополнительные автобусные спецрейсы: список
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:С 19 мая запускают дополнительные автобусные спецрейсы.

Со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

"По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта", - сказал он.

По его словам, транспорт будет двигаться по маршрутам:

  • №37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";
  • №42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";
  • №104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".

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В КГГА объяснили, что организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Как известно, проезд в общественном транспорте Киева и в дальнейшем осуществляется при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

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Киев, КГГА, Коронавирус, Covid-19.
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