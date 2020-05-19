В Киеве с 19 мая запустят дополнительные автобусные спецрейсы: список

Новости Украины:С 19 мая запускают дополнительные автобусные спецрейсы.

Со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

"По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта", - сказал он.

По его словам, транспорт будет двигаться по маршрутам:

№37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";

№42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";

№104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".

В КГГА объяснили, что организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Как известно, проезд в общественном транспорте Киева и в дальнейшем осуществляется при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.