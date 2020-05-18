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Понедельник, 18.05.2020
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Коронавирус: врач рекомендует не спешить отправляться на отдых к водоемам

Коронавирус: врач рекомендует не спешить отправляться на отдых к водоемам
23:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Врач рассказала, где наибольшая угроза инфицирования коронавирусом во время пляжного сезона.

Купание в реке представляет большую опасность с точки зрения заражения коронавирусом, чем купание в море или в закрытом бассейне.

Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина, передает "Обозреватель". Вирус может существовать в воде дольше, чем в воздухе, но только в случае, если эта вода не подвергается дезинфекции или сильному воздействию солнечного ультрафиолета, уточнила медик.

"Самым безопасным отдыхом будет отдых у бассейна, если посетители будут придерживаться определенной дистанции на открытых площадках. Морская вода тоже имеет дезинфицирующий фактор. Речная вода сама по себе содержит много других инфекций, особенно летом", – пояснила она.

Исходя из этого, врач порекомендовала "не спешить отправляться на отдых к водоемам. Достаточно просто находиться на свежем воздухе, но не собираться большой компанией".

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцам разрешат посещать пляжи и купаться, несмотря на пандемию COVID-19. "Специалисты подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому пляжный сезон в Украине будет открыт", – сообщил он.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Евгения Менжулина.
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