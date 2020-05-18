Смягчение ограничений: в Украине уже более 60% кафе и ресторанов возобновили работу

Новости Украины:Благодаря открытию летних площадок в Украине возобновили работу еще 18% заведений общепита.

В Украине возобновили работу еще 18% заведений общественного питания благодаря открытию летних площадок.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster.

"Благодаря открытию летних площадок количество заведений, которые возобновили работу после карантина, заметно возросло. Так, за последнюю неделю c 11 по 17 мая количество вновь открытых кафе и ресторанов подскочило сразу на 18% по сравнению с предыдущей неделей — с 44% до 62%. Для сравнения в апреле рост числа заведений, возобновивших работу, не превышал 2-3%", – говорится в релизе компании.

Отмечается, что оборот заведений общественного питания также вырос. Если 4-10 мая средний оборот ресторанов и кафе составлял всего 35% от докарантинных продаж, то на прошлой неделе открытые заведения стали генерировать 47% от докризисного оборота.

"Первый месяц карантина стал самым тяжелым для рестораторов — каждое третье заведение в тот период не смогло перестроиться на работу с доставкой и было вынуждено приостановить работу", — приводятся слова CEO и совладельца Poster Родиона Ерошека.

При этом он подчеркивает, что террасы не решают основных проблем общепита – из-за санитарных и транспортных ограничений, а также необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом".

Исследование базируется на операционных данных около 4000 заведений Украины. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина. За 100% взят выторг 24 февраля.

Как сообщалось, с 11 мая Кабинет министров разрешил работу кафе и ресторанов на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами. С 13 мая правительство разрешило обслуживать до 4 гостей за одним столом вместо двух, а также разрешило обслуживать посетителей под тентами и на верандах.