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ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной

ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной
16:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В ВОЗ считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса, и она может стать более смертоносной.

Об этом в интервью The Telegraph заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Европейские страны должны подготовиться ко второй смертоносной волне коронавирусной инфекции, так как пандемия еще не закончилась", - рассказал в интервью Клюге.

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Он подчеркнул, что вторая вспышка коронавируса может совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", - рассказал он.

Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в таких странах как Италия, Франция и Великобритания, "нужно готовиться, а не праздновать". 

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Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения коронавируса, для укрепления и улучшения систем здравоохранения.

Клюге добавил, что ряд стран, все же, поспешили со снятием карантинных ограничений.

Как сообщалось, что ранее в ВОЗ призвали страны Европы готовиться к новой волне коронавируса.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус.
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