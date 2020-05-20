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"75 плюс": Зеленский анонсировал программу для пенсионеров

"75 плюс": Зеленский анонсировал программу для пенсионеров
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:По словам президента, министр соцполитики в ближайшее время презентует видение пенсионной реформы.

Министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время должна презентовать видение пенсионной реформы в Украине.

Об этом во время пресс-конференции по итогам года своей работы в должности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы внедрили программу "80 плюс", и каждому пенсионеру, которому больше 80 лет, мы дали по 500 гривен. Далее будем разрабатывать программу на следующий год, чтобы говорить о программе "75 плюс". Это большая программа, которую ведет госпожа Лазебная. И пенсионную реформу она также должна скоро показать. Индексация пенсий прошла", - сказал он.

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Как сообщалось, решением правительства с апреля 2020 года была введена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

В апреле была проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих пенсию менее 5 тыс. грн, а также 600 тыс. лиц, получающих социальную помощь от государства.

Кроме того, Кабмин принял решение об индексации пенсий в мае.

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Украина, Пенсии, Программа.
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