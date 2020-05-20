Апрельские надбавки: доплаты в размере 300% получат 1224 столичных медика

Новости Бизнеса:В Киевской области в апреле доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19 получат 1224 медицинских работника.

В апреле доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19 получат 1224 медицинских работника Киевской области.

Об этом проинформировал в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба ОГА. в Facebook.

"Речь идет об амбулаторной, стационарной, экстренной помощи, которую оказали 1224 медицинских и других работника учреждений здравоохранения области", - заявил Володин.

По его словам, общая сумма выплат составит 12 млн 912 тыс. грн.

Руководитель ОГА также напомнил, что медикам области уже проведена первая выплата надбавок за работу в условиях пандемии. Несколько дней тому назад завершены расчеты за март. Доплату получили 254 медработника на сумму 2 млн 447 тыс. грн.

Как сообщалось, в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 - летальные, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.