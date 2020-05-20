Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Апрельские надбавки: доплаты в размере 300% получат 1224 столичных медика

Апрельские надбавки: доплаты в размере 300% получат 1224 столичных медика
15:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Киевской области в апреле доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19 получат 1224 медицинских работника.

В апреле доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19 получат 1224 медицинских работника Киевской области.

Об этом проинформировал в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба ОГА. в Facebook.

"Речь идет об амбулаторной, стационарной, экстренной помощи, которую оказали 1224 медицинских и других работника учреждений здравоохранения области", - заявил Володин.

Эпидемия: Зеленский будет делать выводы относительно работы глав ОГА

По его словам, общая сумма выплат составит 12 млн 912 тыс. грн.

Руководитель ОГА также напомнил, что медикам области уже проведена первая выплата надбавок за работу в условиях пандемии. Несколько дней тому назад завершены расчеты за март. Доплату получили 254 медработника на сумму 2 млн 447 тыс. грн.

Как сообщалось, в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 - летальные, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Медики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 20 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь