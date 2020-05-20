Эпидемия: Зеленский будет делать выводы относительно работы глав ОГА

Новости Украины:В Украине, после окончания эпидемии COVID-19, будут сделаны все выводы о работе председателей областных государственных администраций.

Все выводы о работе председателей областных государственных администраций будут сделаны после окончания эпидемии COVID-19.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая, посвященной году его работы в должности.

"Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там сложная ситуация из-за больных. Самая сложная ситуация во всем. А он - один из лучших. То есть, эта инфекция нам показывает, какие "заболевания" у нас есть в госаппарате. И сразу после COVID-19 будут решения, решительные шаги", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что сейчас не может менять кадры в регионах. "Сейчас это нельзя делать. Я не могу сейчас уволить кого-то из губернаторов, потому что боюсь, что там рухнет весь процесс", - подчеркнул глава государства.

Председателем Черновицкой ОГА является Сергей Осачук.

Как сообщалось, в Черновицкой области сложная в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19. С начала эпидемии там заболели 2 796 человек, это самый большой показатель среди регионов.

В Украине по состоянию на 20 мая лабораторно подтверждено 19 230 случаев COVID-19, в частности за сутки выявлено 354 новых случая. С начала эпидемии выписаны 5 955 человек, а умерли 564.