Обвал моста в Днепропетровской области: Зеленский попросил Ермака разобраться

Новости Украины:Владимир Зеленский попросил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака узнать об обвале моста в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции попросил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака узнать об обвале моста в Днепропетровской области.

Так, во время общения один из журналистов сказал Зеленскому, что в Днепропетровской области обрушился мост, во время обвала упала фура.

"По поводу фуры - я думаю, это самое главное, что я услышал", - сказал Президент.

Обращаясь к Ермаку, он попросил последнего "перезвонить относительно того, что там произошло, какой именно мост".

Как сообщалось, в Днепропетровской области под грузовиком обрушился мост.