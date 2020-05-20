Кличко: уже осенью столица может получить 200 новых автобусов

Новости Украины:Киевские власти планируют приобрести в лизинг 200 автобусов большой вместимости.

Столичные власти планируют приобрести в лизинг 200 автобусов большой вместимости.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"В марте Киевсовет принял решение и разрешил "Киевпастрансу" заключить договор с "Укргазбанком" на приобретение в лизинг 200 автобусов большой и особо большой вместимости. Финансовый лизинг, несмотря на бюджетные ограничения, сегодня является единственной возможностью для обновления подвижного состава "Киевпастранса", - сказал Кличко.

По его словам, "Укргазбанк", почти 95% акций которого принадлежат государству, предложил самые выгодные условия финансового лизинга. "Автобусы столица может получить уже осенью. А деньги должна отдать в течение следующих 3,5 лет", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что это самая крупная за многие последние годы закупка общественного транспорта для Киева.

"Чтобы прекратить спекуляции, я поручил "Киевпасстрансу" совместно с "Укргазбанком" осуществить дополнительную открытую и публичную проверку всех предложений, поступивших от поставщиков. Разобрать ситуацию до молекул, чтобы ни у кого не было сомнений и публично отчитаться об окончательном выборе", - сказал Кличко.

Как сообщалось, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала проект договора финансового лизинга на приобретение городом 200 автобусов большой и особо большой вместимости.

Стоимость лизинга - 50,7 миллиона евро.